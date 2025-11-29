Бокс/ММА
UFC PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА

Харитонов: «За 30 миллионов рублей готов биться с Орловским по любым правилам. Он девочка обиженная»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сергей Харитонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сергей Харитонов в интервью «СЭ» заявил, что за 30 миллионов рублей готов провести бой с Андреем Орловским по любым правилам. Условие Харитонова — не жать Орловскому руку.

— Я свою сумму обозначил за бой с Андреем Орловским. Съездил на турнир RCC, Герман Титов проводил, пообщался, — отметил Харитонов. — Говорю: «Я адекватный. С Орловским сделайте бой. 30 миллионов рублей — и через месяц буду с Орловским. Хоть на кулаках, хоть по рукопашке, хоть по ММА. Можем с ним по легкой атлетике выступить, по баскетболу, по футболу, по чему хочешь. С Орловским — в любое время, в любом месте!»

Единственное, мое условие — не жать руки Орловскому. Так, для камеры, когда войдем в клетку или в ринг, ударимся перчатками — и все.

— Это из-за истории в АТТ, когда Орловский не стал здороваться?

— Ну, конечно. Обиженная девочка. Мужики так себя не ведут. Понимаю, с алкашом Емельяненко у нас есть определенная история. Но с ним-то никакой истории нет! Ну, подрались. Я встречал ребят, которым проигрывал нокаутом, — мы жали руки, здоровались. А этот как обиженная баба себя ведет, ни пойми что!

30 миллионов рублей — он, 30 миллионов рублей — я. Может, за какой-то более громкий бой я попросил 50 миллионов — с более серьезным соперником. Я не считаю Орловского серьезным соперником. Ну какой Орловский для меня серьезный соперник?!

— Он бывший чемпион UFC.

— Он был чемпионом UFC, когда там никого не было, тогда организацией номер один был Pride. Орловский — это средний боец!

По словам Харитонова, за 30 миллионов рублей он готов биться с Орловским в какой угодно день: «Для разогрева шлепнул бы перед боем 50 грамм коньяка, лимончиком бы закусил, шоколадкой бы заел — и в клетку бы вышел с этой обиженной девочкой».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Орловский
Сергей Харитонов
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Баскетболист Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры
Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Великобритании
Захаряна не взяли, но не списали, Соболев вызвали впервые за три года, Карпин оценил соперников, но не всех. Что творится со сборной России
Американская пара заставляла семилетнюю девочку вытирать мочу языком
Роналду может стать совладельцем «Аль-Насра». Португалец готов инвестировать почти 100 миллионов евро
Мурашко назвал низким число ежедневно употребляющих овощи и фрукты россиян
Популярное видео
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
«Волейбол. Наши чемпионы». Александр Аникин
«Волейбол. Наши чемпионы». Александр Аникин
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
Кравцов — «Трактор»: новый виток конфликта
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ибрагимов победил Немкова в реванше

Хоронженко и Абдурахманов успешно прошли взвешивание перед боем на FORCE FC 3
Новости
RSS RSS
Все новости