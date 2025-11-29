Харитонов: «За 30 миллионов рублей готов биться с Орловским по любым правилам. Он девочка обиженная»

Сергей Харитонов в интервью «СЭ» заявил, что за 30 миллионов рублей готов провести бой с Андреем Орловским по любым правилам. Условие Харитонова — не жать Орловскому руку.

— Я свою сумму обозначил за бой с Андреем Орловским. Съездил на турнир RCC, Герман Титов проводил, пообщался, — отметил Харитонов. — Говорю: «Я адекватный. С Орловским сделайте бой. 30 миллионов рублей — и через месяц буду с Орловским. Хоть на кулаках, хоть по рукопашке, хоть по ММА. Можем с ним по легкой атлетике выступить, по баскетболу, по футболу, по чему хочешь. С Орловским — в любое время, в любом месте!»

Единственное, мое условие — не жать руки Орловскому. Так, для камеры, когда войдем в клетку или в ринг, ударимся перчатками — и все.

— Это из-за истории в АТТ, когда Орловский не стал здороваться?

— Ну, конечно. Обиженная девочка. Мужики так себя не ведут. Понимаю, с алкашом Емельяненко у нас есть определенная история. Но с ним-то никакой истории нет! Ну, подрались. Я встречал ребят, которым проигрывал нокаутом, — мы жали руки, здоровались. А этот как обиженная баба себя ведет, ни пойми что!

30 миллионов рублей — он, 30 миллионов рублей — я. Может, за какой-то более громкий бой я попросил 50 миллионов — с более серьезным соперником. Я не считаю Орловского серьезным соперником. Ну какой Орловский для меня серьезный соперник?!

— Он бывший чемпион UFC.

— Он был чемпионом UFC, когда там никого не было, тогда организацией номер один был Pride. Орловский — это средний боец!

По словам Харитонова, за 30 миллионов рублей он готов биться с Орловским в какой угодно день: «Для разогрева шлепнул бы перед боем 50 грамм коньяка, лимончиком бы закусил, шоколадкой бы заел — и в клетку бы вышел с этой обиженной девочкой».