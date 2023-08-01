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Сегодня, 13:03

Хорхе Масвидаль обратился к Конору: «Ты ссаный карлик, не имеющий права драться»

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Хорхе Масвидаль (35-17) жестко проехался по экс-чемпиону в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-6), который заявил, что сможет нокаутировать Джастина Гейджи (25-4).

«Конор, закрой рот. Ты ссаный карлик, не имеющий права драться. Ты говоришь о бойцах, проходящих через трудности и испытания. Держу пари, ты никогда не произнесешь мое имя, ты боишься», — написал Масвидаль в Twitter.

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Джастин Гейджи
Конор Макгрегор
Хорхе Масвидаль
UFC
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