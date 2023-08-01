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Исраэль Адесанья: «Теперь Перейра подерется с Прохазкой за пояс»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) отреагировал на победу экс-чемпиона в среднем весе Алекса Перейры (8-2) над экс-чемпионом в полутяжелом весе Яном Блаховичем (29-10).

«Перейра должен был победить, и то, как Ян встал [после боя], определенно повлияло на решение судей. Не нужно садиться у сетки, никогда не делайте этого. Встань и подними руки вверх.

Алекс выиграл, он хорошо смотрелся в полутяжелом весе, и мы должны учитывать это. Но да, Ян поступил хитро, он сделал все правильно, пытаясь вырвать победу, но этого оказалось недостаточно.

Теперь Алекс против Иржи [Прохазки], вероятно, за пояс», — предположил Адесанья на своем YouTube-канале.

Перейра победил Блаховича раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)?. Бой стал со-главным событием вечера на турнире UFC 291, который прошел 29 июля в Солт-Лейк-Сити, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
Ян Блахович
UFC
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