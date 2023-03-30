Хорхе Масвидаль: «Нарисую на лице Бернса своего Ван Гога»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль (35-16) уверен в своей победе над бразильцем Гилбертом Бернсом (21-5).

«Эта глава моей жизни называется «Гилберт «еще одна ступенька» Бернс»? — сказал Масвидаль MMA Junkie. — Это не оскорбление Гилберта. Я считаю его хорошим соперником, но мы на разном уровне. Он никогда не славился своей прочностью. Стоит по нему хорошенько попасть, и у него тут же трясутся ноги.

Я понимаю, что он хорош в джиу-джитсу, но не в борьбе. Последние полгода я то и делаю, что тренируюсь с борцами, работая над эффективным выходом из плохой позиции. Я планирую нарисовать на его лице своего Ван Гога. Локти, колени, руки, защита от тейкдаунов — все это вы увидите в нашем с ним поединке».

Масвидаль следующий бой проведет против Бернса 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.