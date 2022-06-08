Хорхе Масвидаль обвинил рефери UFC Херба Дина в предвзятости

37-летний полусредневес Хорхе Масвидаль (35-16) заявил, что он не хочет, чтобы рефери Херб Дин судил его поединки, обвинив его в предвзятости.

«Я не фанат Херба Дина, — сказал Масвидаль в интервью The MMA Hour. — У меня было с ним несколько проблем. Например, в боях с Дональдом Серроне и Джейком Элленбергером он не обращал внимания на нарушения с их стороны, а в поединке с Ковингтоном он ничего не предпринимал, когда тот намеренно наносил мне удар в пах. Херб толком ничего не сделал».

Масвидаль в последнем бою проиграл Колби Ковингтону (17-3) единогласным решением судей в главном событии UFC 272. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.