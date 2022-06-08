Даниэль Кормье рассказал, с кем ему было сложнее драться: с Джонсом или Миочичем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (22-3) считает, что Джон Джонс куда более сложный соперник, чем Стипе Миочич (20-4).

«Джон и Стипе — бойцы высочайшего уровня, — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу TheMacLife. — Но я хочу быть честным: я сделал все возможное, чтобы победить Джонса, но я все равно проиграл. Я выкладывался на тренировках по максимуму, я был реально уверен в себе, но Джонс все равно вышел победителем. Стипе — очень хороший боец, но в бою с ним я не мог делать то, что мог делать с Джонсом. Я чувствовал, что если бы я дрался со Стипе так же хорошо, как с Джонсом, то я бы никогда не проиграл Стипе. Не знаю, как Стипе может победить Джонса».

Кормье дважды дрался с Джонсом. Первый бой он проиграл Джонсу единогласным решением судей 3 января 2015 года на UFC 182, а затем уступил ему техническим нокаутом во втором раунде 29 июля 2017 года на UFC 214, но результат боя был объявлен недействительным из-за провала Джонсом допинг-теста.

Кормье трижды дрался с Миочичем. Первый бой он выиграл нокаутом в первом раунде 7 июля 2018 года на UFC 226 и стал двойным чемпионом UFC. Второй бой, который состоялся 17 августа 2019 года на UFC 241, он проиграл техническим нокаутом в четвертом раунде, а третий бой проиграл единогласным решением судей 15 августа 2020 года на UFC 252.

Джонс должен подраться с Миочичем осенью. В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей.

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, США, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.