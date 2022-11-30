Хорхе Масвидаль назвал бойца, который достоин пояса BMF

37-летний полусредневес Хорхе Масвидаль (35-16) сообщил, что он не намерен драться с Майклом Чендлером (23-8), а также назвал Дастина Порье (29-7) достойным титула BMF (Baddest motherfucker).

«Майкл Чендлер — трус, — сказал Масвидаль в интервью MMA Fighting. — Я видел, как он дрался с Уиллом Бруксом. Он [Брукс] ударил этого ублюдка так сильно, что тот просто сдался в середине боя. Он сказал: «Нет, я больше не буду драться».

Первое правило BMF — ты не должен быть трусом. Ты можешь проиграть, но ты не можешь сдаться. Этот тип хочет боя за пояс BMF? Этому не бывать. Я знаю, что у тебя, Чендлер, плохое восприятие мира.

Мне этот бой [с Чендлером] ничего не даст. Если я его ударю, то он превратился в пыль, как старые статуи. Я не вижу для себя никакой выгоды с этого боя. Победа над ним мне ничего не даст. При этом он даже не продает платные трансляции.

Знаете, кто настоящий BMF? Дастин Порье. Но я не хочу драться с Дастином, потому что он мой братан. Дастин никогда не сдается. Дастин выкладывается по максимуму, чтобы убрать ублюдка. Он переиграл Чендлера на его же поле. Хлоп, и все. Вот это настоящий BMF. Извини, Чендлер, но ты не BMF".

Чендлер проиграл Порье сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.