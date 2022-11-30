Боец UFC ответил Альваресу: «Когда ты против Месси, ты против всей Аргентины»

36-летний аргентинский полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио (28-6) посоветовал абсолютному чемпиону мира по боксу во втором среднем весе Саулю Альваресу (58-2) не угрожать Лионелю Месси.

«Я был зол [когда услышал об угрозах Альвареса], — сказал аргентинец в интервью MMA Fighting. — Нет смысла угрожать Месси. Все знают Месси. Если Альварес не в курсе, то ему не следует говорить. Для игроков в порядке вещей бросать футболки на пол, потому что они потные. Он не проявил неуважения. Все, кто знают Месси, называют его безупречным спортсменом и уважительным человеком.

Месси провел отличный матч. Если ты [Альварес] хочешь драться, то я готов. Оставь Месси в покое. Когда ты выступаешь против Месси, ты выступаешь против всей Аргентины».

Альварес раскритиковал Месси после того, как в сети появилось видео, на котором Месси развязывает шнурки на бутсах и, вытягивая ногу, чтобы их снять, задевает футболку одного из игроков Мексики.