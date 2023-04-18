Холлоуэй: «Жесткость и бойцовский интеллект Аллена реально впечатлили меня»

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй рассказал, чем удивил его Арнольд Аллен.

«У Арнольда настолько аккуратная работа в защите, — сказал Холлоуэй в интервью SI. -Его жесткость и бойцовский интеллект реально впечатлили меня. Я думал, в определенных ситуациях он окажется более незрелым, но нет. Он был хладнокровен и готов к 5 раундам. Я сильно его уважаю.

Я даже не знал, что пересек отметку в 3 000 значимых ударов. Это и есть моя цель — доводить удары и не пропускать их. Мы с моим тренером по ударке большие фаны Ломаченко и Роя Джонса-младшего. Эти ребята задали невероятный стандарт".

В ночь на 16 апреля Холлоуэй победил Аллена единогласным решением на UFC Kansas City.