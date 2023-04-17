Шлеменко заявил, что хочет нокаутировать Эномото

Российский боец Александр Шлеменко поделился ожиданиями от боя против швейцарца Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга в «Бойцовском клубе РЕН ТВ».

«По прогнозам сложно говорить. Я настроен на победу, и хочу выиграть, выиграть нокаутом. Единственное, конечно, испытываю волнение, потому что все-таки по кикбоксингу я не выступал. Это для меня новое направление. И сейчас есть несколько вопросов по тем же правилам, по судейству, чтобы понимать вообще, как выстроить и план на бой. Именно план на поединок — это главное сейчас», — приводит слова Шлеменко РЕН ТВ.

Бой состоится 21 апреля. В 2014 году россиянин единогласным решением судей победил швейцарца на турнире в Москве.