Холлоуэй попросил фанатов выбрать ему следующего соперника

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC американец Макс Холлоуэй хочет устроить голосование среди подписчиков в Twitter для того, чтобы они определили его следующего оппонента. Вдобавок спортсмен заявил о готовности выступить в любой весовой категории.

«Я бы устроил опрос в Twitter. Предложил бы кучу имён и позволил фанатам определить следующего оппонента. Мы деремся ради них. Ребята, дайте мне знать, с кем бы хотели увидеть меня в следующем бою. Я готов к любой весовой категории», — рассказывает боец в интервью TMZ Sports.

В своем последнем поединке Холлоуэй сразился с Келвином Каттаром, разгромно избив его в стойке на протяжении всей дистанции из 5-ти раундов.

В настоящее время 29-летний Макс (22-6) занимает первую строчку в рейтинге полулегковесов UFC. До боя с Каттаром он дважды уступил действующему чемпиону дивизиона Александру Волкановски.