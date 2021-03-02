Кадыров: «Поговорил с Чимаевым. Он не уходит, он остается»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что побеседовал с бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

По словам Кадырова, Чимаев изменил свое решение о завершении карьеры и в ближайшее время возобновит тренировочный процесс.

Ранее Чимаев опубликовал пост в Instagram, в котором намекнул о завершении карьеры.

«Друзья, вы наверняка уже слышали новость про Хамзата Чимаева, который в своем аккаунте заявил об уходе из UFC — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - Не поверив своим глазам, я позвонил и поговорил с Чимаевым. Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадеживать их. Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить — миллионы болельщиков в России и мире! И если фанатам нужно ждать его возвращения, то все мы с трепетом и терпением будем предвкушать его выход в октагон. В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки. В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца! «Сердце и тело прошептало «все!» — именно так написал в «инстаграме» Хамзат. Но чеченский дух и воля к победе кричат ему «вперед!» Поэтому я точно знаю, что Хамзат заберет пояс UFC и докажет, что он лучшии из лучших!».

Напомним, что Чимаев выступает за Швецию, но имеет чеченское происхождение. Ранее его бой с британцем Леоном Эдвардсом был перенесен в третий раз, а затем сорвался окончательно. У Чимаева были осложнения после перенесенного коронавируса.

26-летний боец одержал 9 побед в 9 поединках. В UFC у него три победы в трех боях.

Последний поединок он провел в сентябре 2020 года, нокаутировав Джеральда Мершерта.