Холлоуэй и Родригес проведут бой 17 июля
27 мая 2021, 23:52
17 июля состоится поединок между американским бойцом ММА Максом Холлоуэем и мексиканцем Яиром Родригесом, сообщает пресс-служба UFC в Instagram 27 мая.
Бой пройдет в рамках турнира UFC Fight Night и станет его главным событием. Поединок состоится в полулегкой весовой категории.
29-летний Холлоуэй провел 28 поединков в ММА и одержал 22 победы при шести поражениях. У 28-летнего Родригеса 16 поединков, 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.
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