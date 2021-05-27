Холлоуэй и Родригес проведут бой 17 июля

17 июля состоится поединок между американским бойцом ММА Максом Холлоуэем и мексиканцем Яиром Родригесом, сообщает пресс-служба UFC в Instagram 27 мая.

Бой пройдет в рамках турнира UFC Fight Night и станет его главным событием. Поединок состоится в полулегкой весовой категории.

29-летний Холлоуэй провел 28 поединков в ММА и одержал 22 победы при шести поражениях. У 28-летнего Родригеса 16 поединков, 13 побед и два поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.