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В Башкирии арестовали тренера по кикбоксингу, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней воспитанницы

10:19

Ишимбайский городской суд арестовал тренера местной секции кикбоксинга, обвиняемого по статье 131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, 18 мая 2021 года 33-летний житель Ишимбая, находясь в помещении тренерской комнаты, совершил преступление против половой неприкосновенности своей 14-летней воспитанницы. О произошедшем потерпевшая рассказала своим родителям, которые сообщили в правоохранительные органы.

Мужчина помещен под стражу до 25 июля 2021 года, в настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Дополнительная информация:

https://surb.sledcom.ru/news/item/1574417/

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