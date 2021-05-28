В Башкирии арестовали тренера по кикбоксингу, которого обвиняют в изнасиловании 14-летней воспитанницы

Ишимбайский городской суд арестовал тренера местной секции кикбоксинга, обвиняемого по статье 131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, 18 мая 2021 года 33-летний житель Ишимбая, находясь в помещении тренерской комнаты, совершил преступление против половой неприкосновенности своей 14-летней воспитанницы. О произошедшем потерпевшая рассказала своим родителям, которые сообщили в правоохранительные органы.

Мужчина помещен под стражу до 25 июля 2021 года, в настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.