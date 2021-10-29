«Хочу извиниться». Исмагулов объяснил причину снятия с боя на UFC 267

Российский боец UFC Дамир Исмагулов на своей странице в Instagram рассказал, из-за чего снялся с боя против Магомеда Мустафаева на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Исмагулов превысил лимит легкого веса (70,7 кг) более чем на 3 кг. На взвешивание он пришел вместе с тренером, который придерживал его за руку. Вскоре стало известно о том, что Исмагулов не сможет принять участия в поединке.

«Бой не случился из-за весогоночного процесса, — сказал Исмагулов. — Я оставлял вес — 800 (граммов) где-то на утро. Я всегда так сбрасывал, и проблем у меня никогда не было. Но в этот раз организм дал сбой. Вызвали врачей. Продолжать гонять вес я не смог. Но я все равно вышел на взвешивание в надежде на то, что наш бой сохранится. По понятным причинам, соперник и его команда отказались [от боя], так как был большой перевес. Я прошел отличную подготовку, хорошо себя чувствовал. Но случилось то, что случилось. Здесь только моя вина. Хочу принести извинения всем тем, кто ждал этот бой, кто прилетел — знаю, что очень много людей из Казахстана приехали поддержать меня, здесь много казахов. Да и вообще все, кто за меня болеет и переживает, приехали поддержать. Но я не смог выступить. Также приношу извинения сопернику и его команде, своей команде — потому что они готовили меня, были со мной очень долгое время. На протяжении трех месяцев я не видел семью, родителей. Сейчас займусь здоровьем, побуду дома, будет небольшой спад — а затем уже подумаем, как быть. Еще раз хочу извиниться. Всем большое спасибо за поддержку».