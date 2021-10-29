В субботу, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» пройдет бой за временный титул чемпиона UFC между россиянином Петром Яном и американцем Кори Сэндхагеном в рамках турнира UFC 267. Бой начнется после 22.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию боя Петр Ян — Кори Сэндхаген.

Поединок между Яном и Сэндхагеном станет со-главным событием вечера единоборств UFC 267. У 28-летнего Яна 17 боев в MMA, 15 побед и два поражения. На счету 29-летнего Сэндхагена в ММА 14 побед и три поражения.

В прямом эфире его покажет телеканал «РЕН ТВ».

Подробную информацию о турнире UFC 267 и предстоящем бое Петра Яна читайте здесь.