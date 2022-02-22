Хавьер Мендес: «Хабиб по-прежнему на пике. В зале он рвет всех в борьбе»

Тренер зала АКА Хавьер Мендес в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о том, как сейчас выглядит на тренировках бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

— Насколько просела форма Хабиба по сравнению с тем, что вы видели в его последнем кэмпе к бою против Гэтжи?

— Он все еще очень атлетичен, в грэпплинге он побеждает всех ребят в зале. На последней тренировке по грэпплингу он просто размазал всех. Единственное отличие от его последнего кэмпа — он стал гораздо-гораздо крупнее. Сейчас он набрал мыщц, стал очень мускулистым и крупным. Он не в боевой форме, если мы говорим о весе, но он точно в состоянии провести бой. Он спокойно может подраться, не забывайте, что сейчас все еще его пик.

Нурмагомедов провел последний бой в октябре 2020-го, победив треугольником Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.