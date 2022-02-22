Хавьер Мендес: «Никто в легком весе не сможет защищаться от тейкдаунов Ислама Махачева»

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес в интервью «Спорт-Экспресс» оценил форму своего бойца за несколько дней до поединка с Бобби Грином.

— Сейчас у Ислама лучшая форма, которая у него когда-либо была. Ставлю ему 10 из 10. Он невероятен во всех направлениях боя, полностью готов драться. Два его главных спарринг-партнера сейчас — это Сагид Изагахмаев и Гаджи Рабаданов. В основном Ислам работает с ребятами из своего окружения, я привел ему и своих кое-каких ребят, но главным образом он работает с Сагидом и Гаджи. Ну и плюс еще двоюродный брат Хабиба Усман.

— Вы удивились, как быстро он уничтожил Дэна Хукера?

— Вообще нет. И если то же самое случится с Бенилом, я не удивлюсь. Вот настолько Ислам хорош. Людям стоит прислушаться к тому, что говорим мы с Хабибом — Ислам прет к титулу на всех парах. Единственный шанс его соперников — это нокаут. Да, нокаут может случиться, любой может пропустить удар. Но это единственный шанс и всё.

— Бенил Дариуш сможет защищаться от тейкдаунов Ислама? (интервью было до снятия Дариуша)

— Нет. Нет, нет и еще раз нет. Никто не сможет.

В ночь на 27 февраля Махачев подерется с Бобби Грином на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.