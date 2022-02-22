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Хавьер Мендес: «Никто в легком весе не сможет защищаться от тейкдаунов Ислама Махачева»

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что никто не сможет защищаться от тейкдаунов бойца
Никита Горшенин
Корреспондент
Ислам Махачев.
Фото Instagram

Тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес в интервью «Спорт-Экспресс» оценил форму своего бойца за несколько дней до поединка с Бобби Грином.

— Сейчас у Ислама лучшая форма, которая у него когда-либо была. Ставлю ему 10 из 10. Он невероятен во всех направлениях боя, полностью готов драться. Два его главных спарринг-партнера сейчас — это Сагид Изагахмаев и Гаджи Рабаданов. В основном Ислам работает с ребятами из своего окружения, я привел ему и своих кое-каких ребят, но главным образом он работает с Сагидом и Гаджи. Ну и плюс еще двоюродный брат Хабиба Усман.

— Вы удивились, как быстро он уничтожил Дэна Хукера?

— Вообще нет. И если то же самое случится с Бенилом, я не удивлюсь. Вот настолько Ислам хорош. Людям стоит прислушаться к тому, что говорим мы с Хабибом — Ислам прет к титулу на всех парах. Единственный шанс его соперников — это нокаут. Да, нокаут может случиться, любой может пропустить удар. Но это единственный шанс и всё.

— Бенил Дариуш сможет защищаться от тейкдаунов Ислама? (интервью было до снятия Дариуша)

— Нет. Нет, нет и еще раз нет. Никто не сможет.

В ночь на 27 февраля Махачев подерется с Бобби Грином на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Хавьер Мендес (слева) и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Благодаря связям Хабиба я запустил два бизнеса». Хавьер Мендес — о мощи Махачева, парфюме Хабиба и зависимости от телефона

Ислам Махачев
Хавьер Мендес
UFC
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