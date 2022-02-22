Хавьер Мендес: «Фрукты в США и Дагестане ничем не отличаются. А вот в Эмиратах они похуже»

Хавьер Мендес заявил, что фрукты в США и Дагестане ничем не отличаются, а в ОАЭ они похуже

Тренер зала АКА Хавьер Мендес в интервью «Спорт-Экспресс» сравнил качество фруктов в США, Дагестане и ОАЭ.

— Многие кавказские бойцы, например Тимур Валиев, Эдмен Шахбазян, который бывает в Армении, говорят, что фрукты на Кавказе вкуснее и натуральнее, чем в США. Вы пробовали там и там, согласны?

— Для меня их вкус и там и там одинаков, не вижу разницы. Может быть, размером они в США меньше, чем в Дагестане, не знаю. Я не почувствовал разницы, в Дагестане фрукты вкусные и в США вкусные. Да, бывают и плохие фрукты в США, но и там наверняка могут попасться плохие. Единственное, что могу сказать — в Дубае фрукты не настолько хороши, как в Дагестане и США. Там качество фруктов чуть похуже.

В ночь на 27 февраля Мендес будет в углу Ислама Махачева, который подерется с Бобби Грином на UFC Fight Night в Лас-Вегасе.