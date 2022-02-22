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Сегодня, 09:20

Хавьер Мендес: «Благодаря связям Хабиба я запустил бизнес по импорту и экспорту»

Хавьер Мендес рассказал, что благодаря связям Хабиба он запустил бизнес
Никита Горшенин
Корреспондент
Хавьер Мендес и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Instagram

Тренер зала АКА Хавьер Мендес в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, как Хабиб Нурмагомедов помог ему в запуске бизнеса.

— Работа с Хабибом открыла для вас много бизнес-возможностей. Какой самый удачный бизнес удалось запустить благодаря Хабибу?

— Мне удалось завязать с определенными людьми бизнес по импорту и экспорту продуктов питания, строительных материалов и медикаментов. И эти люди стали работать со мной благодаря связям Хабиба. Компания называется IMX Power, ее офис находится в Дубае. Также благодаря Хабибу мы запускаем линию одежды, одно из направлений будет называться «План отца» в память Абдулманапа. Плюс еще другая линия одежды под названием Jav, три первых буквы моего имени. Эта линия появилась еще до «Плана отца». Вот эти два проекта плюс импорт и экспорт с IMX Power.

Нурмагомедов провел последний бой в октябре 2020-го, победив треугольником Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.

Хавьер Мендес (слева) и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Благодаря связям Хабиба я запустил два бизнеса». Хавьер Мендес — о мощи Махачева, парфюме Хабиба и зависимости от телефона

Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC
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