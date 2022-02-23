Соннен: «Из UFC позвонили 8 бойцам с предложением подраться с Махачевым»

Соннен сообщил, что из UFC позвонили 8 бойцам с предложением подраться с Махачевым

Бывший боец UFC Чейл Соннен рассказал, что руководство UFC позвонило восьми бойцам, прежде чем связалось с Бобби Грином, для того чтобы он спас главное событие UFC Fight Night 202.

«Дана позвонил восьми бойцам, прежде чем он набрал Бобби, — сообщил Чейл Соннен в подкасте на своем YouTube-канале. — Пусть даже он позвонил не восьми, а четырем людям. Неужели все они отказались драться в главном бою вечера за звание главного претендента на титул в легком весе? Я хочу знать имена этих бойцов. Кому они звонили? Почему никто не попытался получить эту возможность [подраться с Махачевым]? Я не видел, чтобы кто-то из бойцов в соцсетях требовал этого боя».

Ислам Махачев проведет бой против Бобби Грина (29-12) на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе 27 февраля. Поединок состоится в промежуточном весе (160 фунтов).