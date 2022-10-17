Хавьер Мендес рассказал, в чем Махачев лучше Хабиба

Тренер Ислама Махачева (22-1) Хавьер Мендес сравнил стили ведения боя Махачева и бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«У Ислама есть держак. Но даже когда он у человека есть, если кто-то, у кого есть сила, попадет, ты упадешь. Это касается всех, — сказал Мендес в интервью «СЭ». — Это случалось с Исламом, и это может случиться с ним снова. Это могло произойти и с Хабибом. Я отдаю себе отчет в том, что Ислам может быть нокаутирован, но, честно, я никогда не видел в спаррингах, чтобы его кто-то потрясал.

Ислам не пойдет сквозь удары, как это делал Хабиб в бою с Гэтжи, потому что это не его стиль. Защита в стойке у Ислама лучше, чем когда-либо была у Хабиба. Он не попрет вперед под удары. Его стиль — заставлять тебя промахиваться и контратаковать. Хабиб мог принять удар, Ислам будет избегать удара».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.