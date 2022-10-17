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Сегодня, 11:37

Ислам Махачев назвал условие для перехода в полусредний вес

Давид Хачатрян
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31-летний российский легковес UFC Ислам Махачев (22-1) заявил, что перейдет в полусредний вес, если защитит пояс чемпиона UFC в легком весе как минимум 3-4 раза.

«Мне нужно защитить пояс как минимум 3-4 раза, чтобы перейти в полусредний вес, — сказал Махачев в интервью Shak MMA. — Я не хочу, как Камару [Усман], побеждать одних и тех же соперников, я буду готов драться за свое наследие с другими бойцами в другом дивизионе».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
UFC
ММА
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