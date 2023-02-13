Хасиков — о бое Романкевича и Кавалари: «Рад, что нам удалось составить такой кард, мы видим легенд»

Президент Федерации кикбоксинга России Бату Хасиков поделился ожиданиями от поединка белорусского бойца Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

«Минск ждет. Я очень рад, что нам удалось составить такой кард, который включает в себя поединки на любой вкус, мы видим легенд. Мы видим известных спортсменов, бойцов, которые, скажем так, сформировали свою аудиторию среди молодежи, — цитирует РЕН ТВ Хасикова. — Это тоже очень важно для популяризации кикбоксинга, и мы, безусловно, видим и ждем поединки, которые понравятся или которые ждут самые искушенные фанаты кикбоксинга. Поэтому эти бои очень ожидаемы. Мы демонстрируем, что профессиональный кикбоксинг возрождается, и с нетерпением ждем этой пятницы 17 февраля Минске».

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.