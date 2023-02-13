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Сегодня, 18:44

Фомич заявил, что многие ребята из Top Dog побьют американских кулачников

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский кулачный боец, выступающий в лиге Top Dog, Олег Фомичев по прозвищу «Фомич» сравнил российские лиги кулачных боев с американским промоушеном Bare Knuckle.

«Я натыкался по телевизору на то, как там какие-то негры дрались. Считаю, что наша российская организация Top Dog ничуть не хуже. Мне кажется, в любом весе многие из наших ребят смогли бы там сильно побить американских бойцов», — приводит слова Фомичева MMA.Metaratings.ru.

Фомичев является мастером спорта по боксу. В кулачных боях он провел три поединка в лиге Top Dog, во всех одержал победу и стал претендентом на титул в полутяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/fomich-mnogie-rebyata-iz-top-dog-pobyut-amerikanskikh-kulachnikov-227553/
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