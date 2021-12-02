Хасбика заблокировали в Instagram за угрозы убийством в адрес женщины

Российский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) в Instagram угрожал неизвестной девушке убийством. Из-за гневных сообщений его аккаунт в соцсети заблокировали, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, причиной сообщений с угрозами стало то, что женщина сняла видео сестры Хасбика, в котором разглашается врачебная тайна. Этот инцидент разозлил блогера, поэтому он начал оскорблять и угрожать расправой этой женщине.

На аккаунт Хасбулы пожаловались и его страницу на 1,7 млн подписчиков заблокировали. Сам блогер заявил, что он сам решил закрыть страницу.