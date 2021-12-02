Российский боец Александр Емельяненко высказался по поводу заявления главы лиги Хабиба Нурмагомедова (EFC) Шамиля Завурова о том, что его никогда не позовут в их промоушен.

«Я не знаю, каким образом он стал президентом лиги. Она настолько мертвая, что я не рассматриваю в ней свое участие. Она меня вообще никак не прельщает и не нравится. Кто там у них дерется? Все его одноклубники, дагестанцы. Больше там никого нет. Нигде их не видно и не слышно. Я даже не знал, что у Хабиба есть лига, что Завуров там президент. Меня вообще не интересуют эти личности.

Не слышал, чтобы в этой лиге выступал кто-то из нормальных, хороших бойцов. А в Дагестане все борцы — не успел родиться, его уже записали на вольную борьбу. Кроме как прыгать в ноги и возиться в партере, они больше ничего не умеют. Кроме Хабиба, по-моему, в смешанных единоборствах никто результата не показал», — рассказал Емельяненко в новом выпуске «50 вопросов. Спорт» на PREMIER.

Ранее президент промоушена Хабиба в интервью "СЭ" высказался против подписания Александра Емельяненко в лигу Eagle Fighting Championship (EFC).

