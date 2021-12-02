Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» прокомментировал слова Александра Емельяненко о переговорах с РЕН ТВ об их бое весной 2020 года.

В интервью своему менеджеру Азамату Бостанову Емельяненко заявил, что Шлеменко предложили за поединок 150 тысяч долларов, а тот запросил 300 тысяч.

«Работа Азамата Бостанова налицо, — отметил Шлеменко. — Пытается организовать ему крупные денежные бои. Поэтому они и качают эту тему. Вот и все. Цепляясь за каждую возможность. Единственное, что меня резануло и почему я готов общаться с журналистами по этому поводу... То, что говорит Александр, — вранье. 100-процентное вранье, полнейшее вранье. Про деньги — про 150 тысяч [долларов], которые мне якобы предложили за бой с ним, а я якобы не вышел и запросил 300 тысяч. Это полнейшее вранье. Можно даже позвонить девушке, которая вела переговоры от РЕН ТВ, и спросить, какую сумму они мне предлагали. А сумма там была 7 миллионов рублей — за бой с ним по правилам бокса».