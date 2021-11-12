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Адам Яндиев считает, что бой с Макгрегором повысит популярность Петра Яна

13:50
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Российский боец MMA Адам Яндиев прокомментировал «СЭ» возможный бой между Петром Яном и Конором Макгрегором.

«Всегда интересно смотреть на противостояние бойцов разных стилей и разной категории. Думаю, всем будет интересно посмотреть на бой Яна с Макгрегором. Думаю, такая вывека поднимет Яну популярность. Конор — большое имя в UFC, кто бы против него не вышел, все равно заработает и денег, и популярности», — сказал Яндиев «СЭ».

Петр Ян заявил о готовности подраться с Конором Макгрегором после слов ирландца о том, что он убьет его.

30 октября 28-летний Ян единогласным решением судей победил американца Кори Сэндхагена на турнире UFC 267. На счету россиянина в ММА — 16 побед и два поражения.

Свой последний бой Макгрегор провел 10 июля на UFC 264. Тогда он проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.

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Сергей Федоров все материалы автора
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