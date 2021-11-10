Харитонов рассказал о конфликте зрителя с Моргенштерном в Дубае

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал о конфликте на турнире промоушена Parus между рэпером Моргенштерном и одним из зрителей. Музыкант давал концерт после поединка Харитонова с бразильцем Фабио Мальдонадо.

«Я знаю, что с ним кто-то начал кусаться на сцене. Парень ему что-то говорил: «Тебе не стыдно? Здесь же дети!». Моргенштерн правильно сказал в ответ: «Зачем ты сюда привел своих детей? Все же знают, что здесь концерт Моргенштерна, будет мат. Кто хотел — пришел и будет меня слушать». У каждого артиста есть свой определенный круг. На нашем мероприятии были раскуплены все билеты, забронированы все столы. Это не только благодаря нам, но и благодаря ему.



Это бизнес, ничего более. Да, согласен, где-то кому-то что-то не нравится, но я не вникаю в эти дела. У нас столько людей, всегда будет кто-то, кто будет в чем-то не то чтобы ущемлять... Всегда люди будут завидовать, кем бы ты ни был, что бы ты ни говорил. Всегда будут недоброжелатели», — сказал Харитонов в интервью «СЭ».

Турнир промоушена Parus в Дубае (ОАЭ) прошел 6 ноября. Харитонов победил Мальдонадо техническим нокаутом в первом раунде.