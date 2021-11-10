Бой Долидзе на UFC Fight Night 197 отменен из-за коронавируса

Поединок средневесов Романа Долидзе и Кайла Дакаса отменен. Бойцы должны были сразиться на турнире UFC Fight Night 197, который состоится в ночь на 14 ноября в Лас-Вегасе, но накануне Долидзе получил положительный результат теста на COVID.

Информацию подтвердил Долидзе в Instagram:

«Ничего не предвещало беды, физически и морально готов к труду и обороне, но сегодня получил положительный ответ на тест на COViD! Надеюсь, после карантина организуют бой!» — написал он.

В своем последнем поединке, который состоялся в июне 2021 года на турнире UFC Fight Night 189, Долидзе единогласным решением судей выиграл у Лауреано Старополи. На счету 33-летнего Долидзе в ММА девять побед и одно поражение.

В октябре этого года на турнире UFC Fight Night 193 Дакас провел бой против Кевина Холланда. Противостояние было остановлено в первом раунде и признано несостоявшимся из-за случайного столкновения спортсменов головами. Всего у 28-летнего Дакаса 10 побед и 2 поражения.