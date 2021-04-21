Харитонов прокомментировал дебютный поединок на голых кулаках

Российский тяжеловес Сергей Харитонов высказал свое мнение по поводу победного боя на голых кулаках против Майка Кука на турнире блогера Амирана Сардарова Stone Faces.

«За сутки до боя я узнал, что [соперником будет Майк Кук]. Прошло взвешивание, и я узнал о новом сопернике. Он должен был выступить в том же вечере, но в другой паре. Вот и все. [Джеймс] Масквини ничуть не сильнее Кука. Я бы и его мог уронить на первой минуте. Не то чтобы я ставлю себя выше этих бойцов, просто эти бойцы примерно одного уровня. Куку 32 года, а Масквини — 39. По реальным оценкам этот Масквини ничем не лучше Кука», — заявил Харитонов в интервью «СЭ».

Итогом противостояния стала победа 40-летнего Харитонова нокаутом в первом раунде. Изначально планировалось, что оппонентом ветерана станет экс-боец UFC Джеймс Масквини. Однако соперник отказался из-за перевеса Харитонова в 12 кг.