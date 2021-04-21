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Сергей Харитонов проведет бой в Белоруссии

17:34
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Харитонов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Сергей Харитонов в интервью «СЭ» сообщил, что в ближайшее время выступит в Белоруссии.

«Пока цель — это выступления в Bellator. И, возможно, будет бой где-то в Белоруссии в ближайшее время», — сказал Харитонов.

При этом ветеран не стал раскрывать все детали боя.

«Секрет открою, что в ближайшее время в Белоруссии будет поединок. По каким правилам? Об этом скажу чуть позже», — подчеркнул Харитонов.

14 апреля Харитонов дебютировал в кулачных боях на шоу блогера Амирана Сардарова Stone Faces: 40-летний россиянин нокаутировал американца Майка Кука в первом раунде.

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