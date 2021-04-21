Российский тяжеловес Сергей Харитонов в интервью «СЭ» порассуждал на тему возможного противостояния с Александром Емельяненко за 50 миллионов рублей. Именно столько денег запросил известный рэп-исполнитель Джиган за поединок с Емельяненко по правилам бокса.

«Если они [организаторы] хотят этого [боя], то пускай выходят на меня и поговорят со мной, — сказал Харитонов. — Здесь кому-то сейчас дорогу переходить не собираюсь. Джиган хочет 50 миллионов [рублей], то пускай он и заработает их. А то получится неправильно. Получится, что Сергей Харитонов сказал: «Давайте я выступлю вместо Джигана». Это будет некрасиво. Но если организаторы сочтут, что лучше провести бой с Сергеем Харитоновым, и если Джиган откажется от этого поединка, то мы можем [подраться]. Можем погонять алкаша по рингу».

«Я не думаю, что Емельяненко сильнее моих последних соперников. Эти ребята, по крайней мере, тренируются, готовятся, режимят», — подытожил Харитонов.

В последнем бою по правилам ММА, который состоялся в ноябре прошлого года в Дубае, Харитонов нокаутировал Оли Томпсона в первом раунде.

14 апреля 40-летний Харитонов дебютировал в кулачных боях, нокаутировав американца Майка Кука на шоу Амирана Сардарова Stone Faces.