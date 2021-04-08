Артем Тарасов: «Кажется, что бой Джигана с Емельяненко может сорваться. Денис запросил 50 миллионов»

Боец ММА Артем Тарасов в интервью «СЭ» рассказал, какую сумму запросил рэпер Джиган за бой с Александром Емельяненко. Поединок планируется провести по правилам бокса. Дата боя и площадка, на которой он пройдет, пока не определены.

— Бой Джиган — Емельяненко. Что думаешь об этом противостоянии?

— С Джиганом я очень хорошо общаюсь. Он сейчас готовится, но мне почему-то кажется, что этот бой может сорваться. Да, они сделали вброс, раскручивают эту тему. Но Джиган просит очень большую сумму. И Емельяненко тоже просит немало. Этот бой получается очень дорогим. Надо найти спонсора. Хотя, конечно, интересно, как Джиган будет драться с Александром. Но я видел форму Емельяненко... Это парень, опечаленный жизнью. Потерянный человек... И очень жалко видеть такого Сашу. Мы его помним времен Pride. Он был очень сильным бойцом.

— Как думаешь, что с ним случилось?

— После последнего боя он пьянствовал. Вел разгульный образ жизни. Все знают, что Емельяненко не святой человек. Он просто забухал, но это бывает. Пьянство — страшная штука.

— Говорят, что Джиган запросил 30 миллионов рублей за бой с Емельяненко.

— 50 миллионов.

— На такие деньги найдется спонсор?

— Не факт, что такие деньги дадут. И не факт, что он не согласится за меньшие деньги. Но Джиган сейчас медийная персона. И если смотреть из тех, кто сможет подраться из медийных людей, то это Тимати и Джига. Тимати — сразу нет, а Джиган готов устроить шоу за 50 миллионов. Тут просто вопрос выхлопа. Получится ли это так круто, как мы ждем. Джига готовится, но в какой сейчас форме Емельяненко... Мы можем увидеть сенсацию. Я верю, что Джиган может долбануть!

Ранее Емельяненко и Джиган побывали на пресс-конференции проекта Punch Club. Там 35-летний рэпер сообщил, что имеет опыт выступления в единоборствах, в частности в ММА. 39-летний Емельяненко — профессиональный боец ММА (28 побед, 8 поражений, 1 ничья). Также у него есть два боя в боксе: первый, состоявшийся в 2009 году, закончился вничью, а в 2019-м он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин, Константин Колмаков)