Российский боец Bellator Сергей Харитонов подтвердил, что экс-боец UFC Адам Яндиев атаковал его с кастетом (или подобным предметом). Врачи диагностировали у 40-летнего Харитонова закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, гематомы и перелом носа, а также повреждение правого глаза. Инцидент произошел в пятницу вечером в Москве во время турнира по ММА в «Лужниках».

О предмете в левой руке Яндиева — предположительно, кастете, после удара которым с левой руки обидчика у Харитонова сломала орбитальная кость, боец в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова сказал: «Он всегда ходит с кастетом, крутит, перекладывает из руки в руку. Я не видел, чтобы там был именно кастет, но я почувствовал. Удар не может так пройти, чтобы сразу две-три сечки и орбитальная кость была сломана. Он рассчитывал, что он сразу меня нокаутирует — и все будут говорить: «Какой Адам герой, завалил известного бойца Сергея Харитонова». Он это любит. На самом деле душка там нет. Люди, которые себя так ведут, это люди без духа. Я вышел один, никого за собой не потащил».

О своем едва заметном ответном ударе после пары обидчика Харитонов заметил: «Когда он кидался, пытался нанести удар, я выкинул несильный левый джеб, чтобы он не подошел. Мой глаз уже начал опухать тогда, уже по большому счету ничего не видел. Я готов был драться, мне уже было без разницы. Я заднюю не включу, пойду до конца. Он никогда не выйдет драться один на один, обязательно за спиной должны люди стоять».

О своей госпитализации боец сообщил: «Потом вызвали скорую, у меня уже опух глаз. Я и сейчас практически не вижу. Поехали в больницу. Когда я приехал, думал, что удастся без госпитализации. Врачи сделали КТ, рентгены и сказали, что с такими травмами необходимо остаться».

О возможном бое с Яндиевым в октагоне или ринге Харитонов заявил: «Это человек без духа. На бой один на один он не выйдет. Он трус. Толпа народу, с ножом, с кастетом, с пистолетом — это в его стиле, это он сделает. Все остальное — это не в его правилах. Мы люди открытые, не бегаем, не кружим. А у некоторых людей другие понятия, другие понятия».

О заявлении в полицию боец подчеркнул: «Человек — преступник. Такие люди не должны находиться на свободе. Человек опасен для общества».