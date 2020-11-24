Сериал окончен: Харитонов помирился с Яндиевым

Теперь десантника жестко хейтят в комментариях.

Примирение бойца Bellator Сергея Харитонова и бойца UFC Адама Яндиева стало большой неожиданностью, учитывая, как Яндиев напал на Харитонова и что бойцы говорили друг про друга после драки.

Яндиев атаковал Харитонова 13 ноября на турнире по ММА во дворце спорта «Лужники». Он попросил его выйти в фойе, там переложил из правой руки в левую какой-то предмет (какой — непонятно), что-то сказал, а потом ударил (правый хук, затем левый, следом бросок через бедро и попытка добивания). Судя по тому, что Харитонов держал руки в карманах, он не был готов к такому развитию ситуации. Хотя Яндиев считает по-другому. По его словам, Харитонов — до того как получить по лицу — послал его на три буквы.

Причиной конфликта стали деньги. Харитонов говорит, что он несколько раз давал Яндиеву в долг, а тот ничего не вернул. Яндиев же утверждает, что никогда не брал у Харитонова в долг, а разозлило его то, что Харитонов якобы распространял о нем слухи («берет деньги и не отдает»). Яндиев за несколько минут до нападения на Харитонова избил еще и бизнесмена Руслана Абдо — из-за давнишнего комментария в Instagram (как раз по поводу задолженности Яндиева перед Харитоновым). Кстати, показания бойцов по поводу драки в «Лужниках» расходятся. Харитонов уверяет, что дело было так: «Он спросил у меня: «Я тебе должен?» Я ответил: «Да, ты мне должен». После этого последовал удар».

Итог: у Абдо — перелом носа, у Харитонова — перелом носа, перелом орбитальной кости, сотрясение мозга, на Яндиева заведены два уголовных дела.

Следующим этапом конфликта стала информационная война. Ее, безусловно, выиграл Харитонов. Он первым рассказал свою версию событий да и вообще дал много интервью, где отвечал на все вопросы, а не только на удобные. Яндиев же дал только два интервью своему приятелю-блогеру, где неудобных вопросов не было вообще. Чтобы доказать, что он не использовал кастет, Адам показал, как у него опухла правая рука. Однако некий предмет он в момент нападения на Харитонова держал в левой. Ну да ладно — предмет и правда не был похож на кастет. Друг Яндиева и хейтер Харитонова, бронзовый призер ОИ-2004 дзюдоист Дмитрий Носов предположил, что Адам воспользовался салфеткой (Носов не пошутил).

Потом стало известно, что 24 ноября пройдет пресс-конференция Харитонова — в МИЦ «Известия». Ожидались новые подробности конфликта, возможно шокирующие. Сергей на пару дней даже закрылся от прессы. После новости о том, что Руслан Абдо помирился с Яндиевым (это произошло вечером 22 ноября), он написал корреспонденту «СЭ»: «До пресс-конференции комментариев не даю». Однако на пресс-конференции выяснилось, что с Яндиевым помирился и Харитонов — несмотря на внезапный удар, денежный долг и взаимные оскорбления.

Сам Яндиев на пресс-конференцию не пришел. Зато в пресс-центре МИЦ «Известия» показали видео его встречи с Харитоновым, где был заключен мир. «Как спортсмен, который должен сдерживаться, я прошу у тебя извинений, — сказал Адам Сергею. — У меня нет к тебе агрессии, злобы, обид. Прости, что я не сдержался». Харитонов принял извинения — и для людей, любящих писать комментарии в интернете, автоматически превратился в изгоя. «Испугался», «его купили» — вот такое сейчас пишут про одного из лучших российских тяжей всех времен.

Действительно, есть информация, что Харитонов на днях встретился с кем-то из, так скажем, «старших» Яндиева, после чего конфликт был урегулирован — не без компенсации. Однако Сергей это не подтверждает. «Компенсация? Разберемся, — сказал он после пресс-конференции. — Не хочу сейчас ни о каких компенсациях говорить. Мы с Адамом пожали друг другу руки и, думаю, разберемся сами — без лишних советчиков».

Теперь Харитонов поедет на лечение за границу. Естественно, завязывать со спортом он не собирается. 2020-й получился для него очень удачным: три боя, три победы, три нокаута. И это — в 40 лет. Должен был быть и четвертый бой — в Bellator, — но история с Яндиевым испортила этот план. После истории с примирением она, если судить по реакции в интернете, еще и подпортила имидж главного десантника в ММА, но как раз на это Харитонову абсолютно все равно.