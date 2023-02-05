Федор Емельяненко о прощальном бое с Бейдером: «Удары ощущались, но я не терялся»

Легенда смешанных единоборств Федор Емельяненко (40-7) заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на поражение от Райана Бейдера (31-7), а также поблагодарил других легендарных бойцов, вышедших в октагон его поддержать.

«Чувствую себя хорошо, все замечательно, — сказал Емельяненко на пресс-конференции. — Удары ощущались, но я не терялся. Я думаю, что Райан Бейдер Валентину Молдавскому по зубам.

Я очень рад был видеть всех бойцов, всех легенд. Со многими из них я выступал, по некоторым даже учился. Большая честь, что все эти великие бойцы пришли меня поддержать».

Федор Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения от Райана Бейдера техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.