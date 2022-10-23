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Харитонов объяснил, почему с удовольствием бы посмотрел бой между Махачевым и Макгрегором

Артем Бухаев
Корреспондент
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Российский боец Сергей Харитонов в комментарии «СЭ» отреагировал на вызов, брошенный Конором Макгрегором новому чемпиону UFC Исламу Махачеву.

«Это хайп, конечно. Миллион процентов! Но я бы с удовольствием бы посмотрел на этот бой. Где Конор Макгрегор — там всегда интересно. Победа над Оливейрой — это наследие Хабиба и Абдулманапа? Главное, что Махачев сам так считает. Ислам говорит об этом, он благодарен Хабибу и Абдулманапу. Так и есть», — сказал Харитонов «СЭ».

В ночь на 23 октября Махачев удушающим приемом победил Чарльза Оливейру в Абу-Даби (ОАЭ) и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе.

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Хабиба Нурмагомедова (29-0).

Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Сергей Харитонов
UFC
ММА
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