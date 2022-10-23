Оливейра извинился за поражение от Махачева на UFC 280

Бразильский боец Чарльз Оливейра извинился за поражение от россиянина Ислама Махачева в главном поединке турнира UFC 280, проходившего в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я прошу прощения у всех за это поражение. Я думал, что готов ко всему. Но Ислам был очень силен, он заслуженно стал чемпионом. Если честно, я не спал всю ночь, я очень сильно расстроен», — приводит ТАСС слова Оливейры.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в легком весе. До него из россиян в этой весовой категории титулом обладал лишь Хабиб Нурмагомедов.