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Сегодня, 21:56

Оливейра извинился за поражение от Махачева на UFC 280

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ислам Махачев (слева) и Чарльз Оливейра.
Фото Reuters

Бразильский боец Чарльз Оливейра извинился за поражение от россиянина Ислама Махачева в главном поединке турнира UFC 280, проходившего в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я прошу прощения у всех за это поражение. Я думал, что готов ко всему. Но Ислам был очень силен, он заслуженно стал чемпионом. Если честно, я не спал всю ночь, я очень сильно расстроен», — приводит ТАСС слова Оливейры.

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в легком весе. До него из россиян в этой весовой категории титулом обладал лишь Хабиб Нурмагомедов.

Источник: https://tass.ru/sport/16132569
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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