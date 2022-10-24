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Сегодня, 07:44

Макгрегор назвал Махачева и Волкановски «клещами»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на потенциальный бой двух чемпионом Ислама Махачева (23-1) и Александра Волкановски (25-1).

«Два моих старых титула на двух маленьких клещах. Этот бой продаст 10 трансляций», — написал Макгрегор в Twitter.

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. После поединка он бросил вызов Волкановски.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
UFC
ММА
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