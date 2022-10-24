Макгрегор назвал Махачева и Волкановски «клещами»

Бывший двойной чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) отреагировал на потенциальный бой двух чемпионом Ислама Махачева (23-1) и Александра Волкановски (25-1).

«Два моих старых титула на двух маленьких клещах. Этот бой продаст 10 трансляций», — написал Макгрегор в Twitter.

Махачев победил Чарльза Оливейру (33-9) на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. После поединка он бросил вызов Волкановски.