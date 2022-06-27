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Сегодня, 14:29

Магомед Исмаилов: «Не буду делать Шлеменко болевой, потому что руку ломать придется»

Исмаилов рассказал, как он видит свой бой против Александра Шлеменко
Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) рассказал, как он видит свой бой против бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко (61-13).

«Я вижу, что я его перебиваю и в стойке, и в борьбе, — сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Hustle MMA. — Главное, не делать болячки ему. Думал, может, сделать болячку, но потом думаю, что не надо, потому что он с этой своей темой не сдаваться... руку ломать придется. Задушить можно. Посмотрим. Будет вариант, постараюсь финишировать. Если второй раунд закончится, то уже мне будет что доказывать».

Исмаилов и Шлеменко должны подраться в Екатеринбурге в августе в российской лиге RCC.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EZh1vWsOykw
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
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