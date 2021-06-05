Харитонов анонсировал бой с Мичиманом по правилам бокса

Российский тяжеловес Сергей Харитонов сообщил, что проведет свой следующий бой по правилам профессионального бокса против южноафриканца Осборна Мичиманы.

«Что-то я засиделся. Пора в бой», — написал Харитонов в Instagram.

Поединок пройдет 12 июня в Минске и станет одним из главных событий боксерского вечера.

В последнем бою по правилам ММА, который состоялся в ноябре прошлого года в Дубае, Харитонов нокаутировал Оли Томпсона в первом раунде. 14 апреля 40-летний Харитонов дебютировал в кулачных боях, нокаутировав американца Майка Кука на шоу Амирана Сардарова Stone Faces.