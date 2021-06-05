Керрит Браун принял участие в индустриальном арт-перфомансе Союза ММА России

В рамках стартовавшего в Кемерово чемпионата России среди мужчин и женщин по смешанным боевым единоборствам (ММА) состоялся арт-перфоманс, в котором приняло участие руководство Международной Федерации ММА (IMMAF) и Союза ММА России.

Художник Арсений Власов, чьи картины можно увидеть по всей России, включая частные коллекции и известнейшие музеи, в цехе производственного комплекса Корпорации «АСИ» написал акриловыми красками полотно «Производство поднимает ММА», которое было установлено с помощью спец оборудования предприятия.

«ММА зародилось на профессиональном уровне, наша задача развить еще и любительский. Для этого нужно показать развитие культуры на всех направлениях ММА.

Считаю, что подобные акции хорошо это показывают, привносят креатив в наш вид спорта. Это новый опыт и очень здорово, когда с помощью подобного арт-перформанса можно показывать свои культурные ценности. Аплодирую работе команды Радмира Габдуллина. В Международной федерации мы поддерживаем начинания, которые в широком смысле помогают выйти ММА на более высокий уровень. Хотели бы, чтобы такие культурные события находили отражение на всех соревнованиях, если бы на грядущем чемпионате Европы в Казани организовали что-то подобное", — прокомментировал президент IMMAF Керрит Браун.

«Корпорация поддерживает Союз ММА России на протяжении долгих лет, вкладывает огромные усилия в развитие нашего вида спорта в Сибирском Федеральном округе. Проведены чемпионаты и первенства округов и субъектов, Суперкубки. Сегодня видим, как Кузбасс принимает у себя самое крупное и важное мероприятие — это чемпионат России, на котором будет отобрана сборная страны», — подчеркнул президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

Генеральный директор Корпорации «АСИ» Игорь Бучин: «В этом году нашему предприятию исполняется 30 лет, и все это время мы следуем доброй традиции и поддерживаем очень многие социально значимые проекты. Развитие спорта в Кузбассе — наш безусловный приоритет. Это тот посильный вклад, который мы ежедневно вносим в будущее родного региона. То, что Чемпионат России по ММА проходит именно на кузбасской земле, для нас, безусловно, большая честь. Очень символичен в этом плане сегодняшний перформанс. Для работы Арсения мы обязательно подготовим красивую раму, и полотно останется здесь, на производственном комплексе, как символ торжества спорта и духа».

Арсений Власов: «С помощью перформанса мы видим, как в прямом и переносном смысле производство поднимает ММА. Это не только картина, а целая инсталляция, то что создает Корпорация соединилось действительно с произведением искусства. Мне кажется, что это интересно, индустриально и современно».