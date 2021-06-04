Боец рассказал, как вместе с футболистом сборной России победил в уличной драке

Боец на голых кулаках Гаджи «Автомат» Наврузов в интервью «СЭ» рассказал, как вместе с футболистом «Ахмата» и сборной России Андреем Семеновым одержал победу в уличной драке. Ранее Наврузов был футболистом, а Семенов был его одноклубником в «СКА-Хабаровск».

— Когда вы играли в футбол, вы дрались на улице или на тренировках?

— На тренировках — вообще не дрались. На улице, думаю, все дрались. С Андреем Семеновым, опять же, гуляли — дрались вдвоем, на нас там напали.

— Что за история?

— В Хабаровске шли то ли из ресторана, то ли из кафе. Не помню точно, как все было. Мы зацепились с какими-то ребятами. Их вроде больше было, 4-5 человек. Произошла драка, мы их побили (смеется).

— Вдвоем?

— Ну да.

— И это при том, что вы тогда не занимались боями?

— Ну, мы же спортсмены все-таки. По-моему, в пылу борьбы у меня тапок с ноги слетел. Один, по-моему, не хотел драться. А троих мы положили. Спросите как-нибудь у Семенова. Потом домой пришли довольные, подрались, два тигра (смеется).

32-летний Наврузов выступает в лиге Top Dog — в тяжелом весе. В пяти боях на голых кулаках он одержал пять побед (четыре — нокаутом).

(Илья Андреев)