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Хамзат Чимаев пропустил только один удар в четырех поединках UFC

22:08
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Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев победил Ли Жиньлианга удушением сзади в главном карде UFC 267.

По ходу поединка Чимаев нанес 28 ударов и не пропустил ни одного. Его совокупная статистика по значимым ударам после четырех поединков в UFC — 115 нанесенных ударов и только один пропущенный. Все четыре боя Чимаев выиграл досрочно.

Турнир UFC 267 в прямом эфире показывает канал РЕН ТВ.

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Никита Горшенин все материалы автора
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