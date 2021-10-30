Хамзат Чимаев пропустил только один удар в четырех поединках UFC
22:08
Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев победил Ли Жиньлианга удушением сзади в главном карде UFC 267.
По ходу поединка Чимаев нанес 28 ударов и не пропустил ни одного. Его совокупная статистика по значимым ударам после четырех поединков в UFC — 115 нанесенных ударов и только один пропущенный. Все четыре боя Чимаев выиграл досрочно.
Турнир UFC 267 в прямом эфире показывает канал РЕН ТВ.
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