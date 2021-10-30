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Хамзат Чимаев: «Я — король, я убью всех. Дайте мне всех, я убью их»

22:06
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Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев поделился эмоциями после победы над Ли Жиньлиангом.

«Это мой дом, мы убьем всех. Я — король, я убью всех. Теперь вы верите в меня?! Он уснул, бро. Я мог перевести его раньше, но я хотел поговорить с Даной, пока нес его. Смотрите мои бои. Что дальше? Любого, всех. Я пришел сюда за всеми, пришел убивать!», — сказал Чимаевв в октагон-интервью после боя.

Чимаев победил Жиньлианга удушением сзади на UFC 267 в Абу-Даби.

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Никита Горшенин все материалы автора
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