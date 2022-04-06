Непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) заявил, что в матче по борьбе он всухую победит бывшего двойного чемпиона UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэля Кормье (22-3).

«Братан, я уничтожу тебя, — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале Кормье. — Я размажу тебя по борьбе, брат. 10-0. В американской борьбе нет техники. Вы только умеете проходить в одну ногу, брат».

Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом (20-4) 10 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в главном карде в рамках полусреднего веса.

Корме завершил карьеру бойца после поражения Стипе Миочичу (20-4) 15 августа на UFC 252.