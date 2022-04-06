Геннадий Головкин: «Я доволен своей карьерой и ни о чем не жалею»

39-летний казахский боксер, чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (41-1) подтвердил, что он продолжит выступать после 40 лет, так как прекрасно себя чувствует.

«Я доволен своей карьерой, — приводит слова Головкина BoxingScene. — Я доволен текущей ситуацией и позицией. Я ни о чем не жалею. Чувствую себя прекрасно в своем возрасте. Мне почти 40 лет. Мне никогда не было 40, поэтому я не понимаю, как я должен себя чувствовать.

Не ощущаю никакого внешнего давления, просто не обращаю на это внимания. Тем не менее я осознаю свое положение, стараюсь не лгать себе. Я понимаю, на что я способен, и просто продолжаю свою карьеру, потому что могу это делать».

Головкин в следующем бою подерется с чемпионом WBA Риотой Муратой (16-2) 10 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония. В случае победы Головкин может провести третий бой против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1).