Хамзат Чимаев: «Алискеров — мой самый серьезный соперник в карьере. Не Бернс»
Чимаев рассказал, кто является самым сложным соперником в карьере
Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев ходе медиа-дня к UFC 273 рассказал, кого считает самым сложным соперником в своей профессиональной карьере в ММА.
— Гилберт Бернс — самый сложный соперник в вашей карьере?
— Я так не думаю
— Его БЖЖ вас совсем не беспокоит?
— Это не джиу-джитсу, не борьба, это ММА. Это не место, где ты надел ги и держишь кого-то на земле. Я размажу его лицо везде.
— Если не Бернс, то кто тогда был самым серьезным соперником в вашей карьере?
— Был один парень в Brave, Икрам Алискеров. Он должен быть в UFC, он хорош. После меня он выиграл 5 боев подряд. Он очень хорош.
Чимаев нокаутировал Алискерова апперкотом в апреле 2019-го. В ночь на 10 апреля шведский боец подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 273 в Джексонвилле.
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