Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев ходе медиа-дня к UFC 273 рассказал, кого считает самым сложным соперником в своей профессиональной карьере в ММА.

— Гилберт Бернс — самый сложный соперник в вашей карьере?

— Я так не думаю

— Его БЖЖ вас совсем не беспокоит?

— Это не джиу-джитсу, не борьба, это ММА. Это не место, где ты надел ги и держишь кого-то на земле. Я размажу его лицо везде.

— Если не Бернс, то кто тогда был самым серьезным соперником в вашей карьере?

— Был один парень в Brave, Икрам Алискеров. Он должен быть в UFC, он хорош. После меня он выиграл 5 боев подряд. Он очень хорош.

Чимаев нокаутировал Алискерова апперкотом в апреле 2019-го. В ночь на 10 апреля шведский боец подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 273 в Джексонвилле.